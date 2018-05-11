Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность

Врио губернатора Михаил Ведерников поручил главе администрации Великих Лук Игорю Чевжику создать специальную комиссию и провести комплексную проверку всех детских площадок и игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности.

«Прошу провести проверку в максимально сжатые сроки. Мы должны удостовериться, что игровые зоны безопасны для детей. О результатах прошу доложить мне лично», - сказал Михаил Ведерников в разговоре с главой администрации муниципалитета.

Напомним, cегодня вечером в Великих Луках произошла трагедия. Как сообщили "Псковской правде" в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, на детской площадке умер 8-летний ребенок.

По одной из версий, происшествие связано с катанием на качелях. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.