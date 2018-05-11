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Общество

Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками псковского губернатора

11 мая 2018 года, 16:47

Псковичка и юрист Ольга Кутузова и житель Дновского района, член Молодежного парламента Псковского областного Собрания депутатов, общественник, инвалид-колясочник Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Официальные встречи, в рамках которых они получили предложение от врио главы региона занять эту позицию 11 мая в администрации региона.

Врио губернатора поблагодарил общественников за активную жизненную позицию и важную социальную работу, которую они проводят по защите прав социально незащищенных слоев населения, и выразил уверенность, что вместе, общими усилиями, они смогут сделать еще больше на благо жителей Псковской области.

«Спасибо Вам огромное за Ваше предложение, за оказанные честь и доверие. Я, конечно же, согласен работать в Вашей команде и лично участвовать во всех проектах. У меня для этого хватит сил и энергии», — сказал в ответ на предложение Владимир Петров.

Ольга Кутузова, принимая предложение, также поблагодарила врио губернатора за оказанное доверие.

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