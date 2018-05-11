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Общество

Впервые в Пскове пройдёт фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело»

11 мая 2018 года, 16:32

В начале июня в Псковском областном центре народного творчества впервые пройдет Фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

К участию приглашаются творческие коллективы, индивидуальные авторы-любители и профессиональные мастера-кукольники со всех районов области. Для участия в фестивале необходимо подать заявку и представить материалы о творчестве автора до 22 мая.

Мероприятие проводится в два этапа. 1 июня в 16 часов в Доме ремесел состоится открытие выставки кукол. В экспозиции будет представлена народная и авторская кукла.

Фестиваль «Кукольное дело» продолжится 3 июня. В 13 часов начнется развлекательно-познавательная программа: мастер-классы ведущих мастеров-кукольников для детей и взрослых, экскурсии по выставке кукол, народные игры и забавы, спектакли кукольного театра Псковского политехнического колледжа, ярмарки ремесел.

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