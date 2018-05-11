На этих выходных в Пскове пройдут отборочные игры «Лиги дворового футбола»

12 и 13 мая в Пскове на стадионе у второго корпуса лицея «Многопрофильный» №4 (улица Пароменской, 9) пройдут отборочные игры чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора «Лига дворового футбола».
12 и 13 мая в Пскове на стадионе у второго корпуса лицея «Многопрофильный» №4 (улица Пароменской, 9) пройдут отборочные игры чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора «Лига дворового футбола».
Тайфун - Young Boys. Начало: 11:00
Unisef - Гидра. Начало: 11:40
Нарва - Young Boys. Начало: 12:20
18 лет и старше
Пепси - Ecocable. Начало: 13:00
Реалмадрид - Подводная братва. Начало: 13:40
Солянка - Ecocable. Начало: 14:20
ПсковГУ - Реалмадрид. Начало: 15:00
ПсковГУ - Ecocable. Начало: 13:00
Пепси - Реалмадрид. Начало: 13:40
Подводная братва - Ecocable. Начало: 14:20
ПсковГУ - Солянка. Начало: 15:00
Реалмадрид - Ecocable. Начало: 15:40
Напомним, в рамках проекта #Команда2018 руководитель Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «ШТОРМ» Бегмуратов Андрей обратился к врио губернатора Михаилу Ведерникову с просьбой оказать поддержку в проведении Чемпионата области по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига Дворового футбола». Данная инициатива была поддержана Михаилом Ведерниковым.