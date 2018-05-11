Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ярмарка «Саженец-2018» открылась в Пскове на улице Текстильной

11 мая 2018 года, 15:20

11 мая на площадке рынка, расположенного на улице Текстильной, состоялось открытие 5-ой сезонной ярмарки «Саженец-2018», организатором которой выступает МКУ «Снежинка». Ярмарка продолжит работу до конца сентября, ежедневно с 9 до 16 часов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участие в мероприятии принимают более 60 предпринимателей, крестьянских, фермерских хозяйств, садоводов-любителей из Пскова и всех районов Псковской области, а также из Белоруссии и Молдавии. Сельскохозяйственная продукция - рассада, саженцы, удобрения, живность и многое другое - представлена по ценам производителей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками псковского губернатора
Впервые в Пскове пройдёт фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело»
На этих выходных в Пскове пройдут отборочные игры «Лиги дворового футбола»
За разврат с клиенткой в Псковской области будут судить массажиста
В Церкви Успения в Мелетово проводятся археологические исследования
Спектакль «Фауст» покажут в Псковском театре кукол в последний день мая
Контрактника, не явившегося на службу в Пскове, наказали сроком на 9 месяцев
Кубок губернатора впервые разыграют на ралли «Пушкинские Горы-2018»
В Пскове дожидается суда совратитель несовершеннолетних школьниц

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
11 мая 09:36

Без дороги

В Дновском районе жители несколько дней сидели без хлеба, дети не ходили в школу

Общество
11 мая 09:26

Чиновники отвечают

Почему нельзя закрыть алкогольные «наливайки», зачем объединили два райпо в одно и что происходит с псковским льноводством

Общество
10 мая 09:33

Завеличье в руинах

Такого сценария во время взрывов при пожаре на военных складах не допустили псковские пожарные