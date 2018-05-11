Ярмарка «Саженец-2018» открылась в Пскове на улице Текстильной

11 мая на площадке рынка, расположенного на улице Текстильной, состоялось открытие 5-ой сезонной ярмарки «Саженец-2018», организатором которой выступает МКУ «Снежинка». Ярмарка продолжит работу до конца сентября, ежедневно с 9 до 16 часов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участие в мероприятии принимают более 60 предпринимателей, крестьянских, фермерских хозяйств, садоводов-любителей из Пскова и всех районов Псковской области, а также из Белоруссии и Молдавии. Сельскохозяйственная продукция - рассада, саженцы, удобрения, живность и многое другое - представлена по ценам производителей.