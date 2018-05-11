В Церкви Успения в Мелетово проводятся археологические исследования

В Церкви Успения в селе Мелетово Псковского района проводятся археологические работы, в ходе которых были открыты остатки каменных конструкций разных периодов истории храма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Специалисты отмечают, что начавшиеся археологические работы подтвердили необходимость серьезных исследований уникального памятника архитектуры. Полученная археологами информация требует комплексного осмысления. Среди наиболее важных проблем: определение архитектурно-строительной периодизации объекта, состояние и глубина заложения фундаментов, определение причин аварийного состояния храма и так далее.

Напомним, Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово — единственный сохранившийся до наших дней памятник псковской монументальной живописи 15 века, и в настоящий момент находится в остро аварийном состоянии.