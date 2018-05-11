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Общество

Контрактника, не явившегося на службу в Пскове, наказали сроком на 9 месяцев

11 мая 2018 года, 11:56

В Пскове за неявку на службу свыше 10 суток осудили военнослужащего по контракту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что военнослужащий, желая временно отдохнуть от военной службы, без уважительных причин 15 июня 2017 года не явился на службу в войсковую часть 29760  и стал проживать в селе Мордовское Давыдово Кочкуровского района Республики Мордовия.

В последующем контрактнику стало известно, что его разыскивают и 15 июля 2017 года он добровольно явился в правоохранительные органы.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд наказал военнослужащего ограничения по военной службе сроком на 9 месяцев с удержанием из денежного довольствия в размере 10% в доход государства. 

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