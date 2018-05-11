Спектакль «Фауст» покажут в Псковском театре кукол в последний день мая

31 мая в 19.00 на сцене Псковского театра кукол будет представлен спектакль «Фауст» в постановке Александра Заболотного. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Фауст» Псковского театра кукол устроен так, что его можно показывать зрителям любого возраста. Вместе с доктором Фаустом зрители спустятся на морскую глубину, поднимутся в небеса, будут наблюдать за химическими опытами. Мефистофель, перемещая доктора вверх-вниз, демонстрирует свои почти безграничные возможности. Однако спектакль в очередной раз доказывает, что с Мефистофелем шутки плохи. Доктор Фауст продал душу и потерял любовь.

Актеры в спектакле «Фауст» не только водят кукол, но и демонстрируют свой драматический потенциал. Сценография мастерски продумана художником Андреем Севбо.

Возрастных ограничений у спектакля нет.