Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Спектакль «Фауст» покажут в Псковском театре кукол в последний день мая

11 мая 2018 года, 13:02

31 мая в 19.00 на сцене Псковского театра кукол будет представлен спектакль «Фауст» в постановке Александра Заболотного. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Фауст» Псковского театра кукол устроен так, что его можно показывать зрителям любого возраста. Вместе с доктором Фаустом зрители спустятся на морскую глубину, поднимутся в небеса, будут наблюдать за химическими опытами. Мефистофель, перемещая доктора вверх-вниз, демонстрирует свои почти безграничные возможности. Однако спектакль в очередной раз доказывает, что с Мефистофелем шутки плохи. Доктор Фауст продал душу и потерял любовь.

Актеры в спектакле «Фауст» не только водят кукол, но и демонстрируют свой драматический потенциал. Сценография мастерски продумана художником Андреем Севбо.

Возрастных ограничений у спектакля нет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками псковского губернатора
Впервые в Пскове пройдёт фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело»
На этих выходных в Пскове пройдут отборочные игры «Лиги дворового футбола»
Ярмарка «Саженец-2018» открылась в Пскове на улице Текстильной
За разврат с клиенткой в Псковской области будут судить массажиста
В Церкви Успения в Мелетово проводятся археологические исследования
Контрактника, не явившегося на службу в Пскове, наказали сроком на 9 месяцев
Кубок губернатора впервые разыграют на ралли «Пушкинские Горы-2018»
В Пскове дожидается суда совратитель несовершеннолетних школьниц

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
8 мая 17:00

Май. Танки в городе

Как добраться до места построения Бессмертного полка через перекрытия, во сколько приходить на парад и где дадут фейерверк

Культура / Событие
3 мая 09:58

По красоте

После конкурса участницы «Миссис Псков» обзаводятся долгожданным потомством, открывают свой бизнес и снова приходят на кастинг

Культура
24 апреля 15:19

В своей тарелке

Девять европейских стран помогут псковским фермерам донести свою продукцию до столов туристов и местных жителей