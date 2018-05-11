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Общество

Кубок губернатора впервые разыграют на ралли «Пушкинские Горы-2018»

11 мая 2018 года, 11:40

С 18 по 20 мая в Псковской области пройдёт ралли «Пушкинские Горы-2018». Соревнование является 3-м этапом Чемпионата России, 4-м этапом Чемпионата Северо-Западного федерального округа и 2-м этапом Чемпионата Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году на ралли в рамках масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018» впервые будет разыгран Кубок губернатора Псковской области. Специальная дистанция длиной 1,5 километра пройдет по лыжероллерной трассе спортивной базы «Юность» в Островском районе, где установят искусственный трамплин. Обладателем главного приза — Кубка губернатора — станет экипаж, показавший лучшее время на этом скоростном участке.

Церемония открытия ралли состоится в Острове. Основная часть автогонок традиционно пройдет по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов.

По предварительным данным, в заездах примут участие 35 экипажей. Участники приедут из Санкт-Петербургаи Ленинградской области, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Подольска, Калининграда, Сочи, Тольятти и Тукумса (Латвия). 

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