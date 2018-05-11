В Пскове дожидается суда совратитель несовершеннолетних школьниц

В Пскове будут судить мужчину, обвиняемого в совращении несовершеннолетних. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 10 марта 2018 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев двух несовершеннолетних школьниц у инсталляции возле стен Кремля, совершил в отношении них развратные действия. Девочки незамедлительно сообщили о преступлении в правоохранительные органы, благодаря чему подозреваемый был задержан прибывшим нарядом полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.