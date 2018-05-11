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Общество

Готова проектная документация на строительство новой школы в Дно

11 мая 2018 года, 10:46

Проектная документация на строительство новой школы в Дно готова и проходит государственную экспертизу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На строительство образовательного учреждения будет направлено более 350 млн рублей из федерального бюджета. Новое трехэтажное здание рассчитано на 500 учебных мест и будет соответствовать всем современным требованиям. В старой школе 1928 года постройки обучалось 340 детей.

Новая школа в Дно будет готова к 1 сентября следующего года. В этом году в Псковской области заработает современная школа на 825 мест в Великих Луках.

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