Готова проектная документация на строительство новой школы в Дно

Проектная документация на строительство новой школы в Дно готова и проходит государственную экспертизу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На строительство образовательного учреждения будет направлено более 350 млн рублей из федерального бюджета. Новое трехэтажное здание рассчитано на 500 учебных мест и будет соответствовать всем современным требованиям. В старой школе 1928 года постройки обучалось 340 детей.

Новая школа в Дно будет готова к 1 сентября следующего года. В этом году в Псковской области заработает современная школа на 825 мест в Великих Луках.