С начала года в Псковской области в пожарах погибли 40 человек

За четыре месяца 2018 года на территории Псковской области зарегистрировано 277 пожаров, которыми нанесён материальный ущерб в размере 35 млн. 208 тыс. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

На пожарах погибло 40 человек, получили травмы 12 человек.

Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнём, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования и поджоги.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в Пскове, Бежаницком, Дновском и Опочецком районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Гдовском, Дедовическом, Красногородском, Островском, Порховском, Псковском, Пустошкинском и Стругокрасненском районах.