Пскович, убивший сожительницу из-за старых обид, ожидает суда

В Пскове будут судить 49-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, с 17 по 19 июля 2017 года он, выясняя по месту жительства в Пскове старые обиды с 59-летней потерпевшей, схватил нож и ударил ее в грудь. В результате полученного ранения потерпевшая скончалась.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.