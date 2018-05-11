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Общество

Волонтёров из Пскова приглашают поучаствовать в экологическом слёте «Зелёная планета»

11 мая 2018 года, 09:21

В Пскове с 20 по 23 июля пройдет экологический слет «Зеленая планета», в рамках которого планируется проведение экоакции в уникальном природном заповеднике, мастер-классы, круглый стол, квест-экскурсия, презентация проектов, нетворкинг-сессии и воркшопы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники выступят с презентацией своего опыта волонтерской деятельности в направлении экологии. Далее волонтерам при участии специалистов экологической сферы предстоит разработать проект международной акции, старт которой будет дан сразу в нескольких городах России и за рубежом.

К участию в экологическом слете «Зеленая планета» приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из Ганзейский городов, в том числе из Пскова. Главным условием является опыт работы в качестве волонтера по экологическому направлению в своем городе: от участия в субботниках до разработки крупных экопроектов. Подать заявку и узнать подробности можно по телефону 56-44-44.

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