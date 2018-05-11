Пушкиногорский педофил совратил девочку, заманив её в лес

В Пушкиногорском районе 69-летнего пенсионера подозревают в совращении малолетней девочки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 16 апреля 2018 года он, обещая деньги, заманил девочку в лес, где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

У следствия есть основания подозревать пенсионера в совершении других аналогичных преступлений. Лицам, пострадавшим от его действия, необходимо обратиться в следственный отдел по телефону: 8(811-41)2-14-32