В Финском парке Пскова пройдёт чемпионат по ориентированию среди инвалидов

Чемпионат России по ориентированию среди инвалидов пройдет в Пскове с 11 по 13 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В соревнованиях примут участие порядка 80 спортсменов из Алтайского и Краснодарского краев, Тюменской, Свердловской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областей, Республики Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Латвии и Эстонии. Среди них — Чемпионы Мира Павел Шматов (Липецкая область), Дмитрий Кучеренко (Ростовская область), призеры последнего Чемпионата Европы Дмитрий Докучаев (Московская область) и Наталья Салахова (Свердловская область). Псковскую область представят такие именитые спортсмены, как Эдуард Огинский и Марина Борисенкова.

Соревнования пройдут на территории Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов и в Финском парке.