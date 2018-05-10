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Общество

QR-коды нанесут на псковских улицах, названных в честь героев Великой Отечественной

10 мая 2018 года, 15:59

Волонтеры раздали жителям Псковской области 75 тысяч брошюр с историями о Героях Советского Союза, чьи имена увековечены в названиях улиц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Акция охватила все города и районные центры региона. Буклеты раздавали прохожим на улицах, а часть тиража передали в библиотеки, школы и другие образовательные учреждения.

В планах организаторов провести опросы жителей области и разместить на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, QR-коды.

Напомним, акция «Улицы Героев» — часть масштабного проекта временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018».

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