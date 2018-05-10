На семейный праздник «Маленький чемпион» осталось всего 25 свободных мест

Для желающих принять участие в ежегодном семейном празднике «Маленький чемпион» осталось 25 мест. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции «Комсомольской правды – Псков».

Праздник проходит в Пскове в 14-й раз. На площадке помимо забегов малышей пройдет конкурс «Модный чемпион» и забег на четвереньках «Самый смелый папа».

Записаться на участие можно лично или онлайн.

В первом случае вас ждут с купоном и взносом в редакции «Комсомольской правды – Псков» (Паро-менская, 21/33, кабинет 27 на третьем этаже).

Во втором – отправляйте скан или фото заполненного купона на почту info@pskovkp.ru с темой «Маленький чемпион_фамилия ребёнка». В ответ вы получите реквизиты, по которым можно оплатить участие.