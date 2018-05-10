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Общество

Псковская область впервые примет масштабные соревнования «Десантный взвод»

10 мая 2018 года, 15:23

Псковская область в этом году впервые станет площадкой для проведения этапа международного конкурса «Десантный взвод». Армейские игры пройдут с 29 июля по 8 августа в Псковском и Струго-Красненском районах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По предварительным данным, в конкурсе примут участие 10 команд из России, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, Китайской Народной Республики, Венесуэлы, ЮАР, Марокко, Египта и Ирана. В каждой сборной по 50 участников.

Десантники продемонстрируют мастерство в индивидуальных гонках и прыжках на точность, биатлоне и спринте. Также пройдут эстафеты на боевых машинах (БТР-Д), состязания отделений с преодолением препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов и другие виды соревнований.

Открытие и закрытие «Десантного взвода» состоятся на полигоне «Завеличье» в Пскове.

В Псковской области международные соревнования десантников «Десантный взвод» пройдут при поддержке врио губернатора региона Михаила Ведерникова и администрации региона.

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