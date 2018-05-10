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Общество

Более 300 подростков трудоустроили в регионе с начала 2018 года

10 мая 2018 года, 14:32

С начала года 312 подростков региона получили помощь во временном трудоустройстве, из них 12 человек — находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основными видами работ для несовершеннолетних граждан — уборка, благоустройство и озеленение территорий, подсобные работы на предприятиях, ремонтные работы и курьерская деятельность.

В период временной работы несовершеннолетние также получают материальную поддержку за счет средств областного бюджета.

Больше всего несовершеннолетних было трудоустроено в Великих Луках и Великолукском районе — 175 подростков. В областной столице помощь во временном трудоустройстве получили 46 несовершеннолетних граждан.

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