Более 300 подростков трудоустроили в регионе с начала 2018 года

С начала года 312 подростков региона получили помощь во временном трудоустройстве, из них 12 человек — находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основными видами работ для несовершеннолетних граждан — уборка, благоустройство и озеленение территорий, подсобные работы на предприятиях, ремонтные работы и курьерская деятельность.

В период временной работы несовершеннолетние также получают материальную поддержку за счет средств областного бюджета.

Больше всего несовершеннолетних было трудоустроено в Великих Луках и Великолукском районе — 175 подростков. В областной столице помощь во временном трудоустройстве получили 46 несовершеннолетних граждан.