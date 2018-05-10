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Общество

Сезонная ярмарка для садоводов и огородников откроется в Пскове в эту пятницу

10 мая 2018 года, 14:30

11 мая в Пскове на муниципальной площадке рынка, расположенной на улице Текстильной, в 11.00 состоится торжественное открытие сезонной ярмарки «Саженец-2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ярмарке примут несколько десятков предпринимателей, крестьянских, фермерских хозяйств, садоводов-любителей из Пскова, Псковского, Печорского и других районов области, а также из Республик Беларусь и Молдова. Они представят покупателям сельскохозяйственную продукцию по ценам производителей: саженцы, рассаду, удобрения, пленку, продукты питания.

Ярмарка уже работает, а сами торговые ряды на улице Текстильной, 9 (проезд автобусом № 11 до остановки «ул. Текстильная») продолжат работу до окончания сентября.

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