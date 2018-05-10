Благотворительный концерт, посвящённый 25-летию хосписа, пройдёт в Пскове 17 мая

Псковичей приглашают 17 мая в 17.00 на благотворительный концерт, посвящённый 25-летию со дня создания «Хосписа имени святой Марфы-Марии». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Городском культурном центре выступят лучшие творческие коллективы города. Постоянными участниками благотворительных концертов являются студенты и преподаватели Псковского колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, ансамбль «Сказ» имени В.Г. Румянцева, заслуженная артистка России Наталья Александрова, работники культуры и творческие коллективы города.

Вход свободный.

Напомним, что хоспис был создан при поддержке администраций города Пскова и Псковской области. Начиная с 2016 года, хоспис активно развивает волонтерское движение, в котором участвуют студенты Псковского медицинского колледжа, Псковского государственного университета, прихожане псковских храмов, жители города.