Открытые окна несут смертельную опасность для детей, напоминает Наталия Соколова

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова призывает псковских родителей более внимательно относиться к открытым окнам.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова призывает псковских родителей более внимательно относиться к открытым окнам.
«Обращаюсь к каждому родителю Псковской области! Именно вы несете ответственность за своего ребенка, который в силу своих возрастных особенностей любопытен и неосторожен. Задача родителей и близких родственников не допустить травмы и гибели детей. Страшнее смерти ребенка нет ничего!» - сказала Наталия Соколова.
«У наших детей нет крыльев! Их ангелами-хранителями являемся мы, родители. Давайте беречь самое дорогое и бесценное, что есть у каждого из нас – наших детей!» - добавила уполномоченный по правам ребёнка.
Кроме того, Наталия Соколова попросила псковичей-родителей запомнить простые правила:
- Не оставляйте окна и двери балкона открытыми, если в квартире находятся дети.
- Москитные сетки не защищают от выпадения из окон, установите ручки – блокираторы.
- Не придвигайте мебель к окнам.
- Тщательно подбирайте аксессуары на окна (средства солнцезащиты), они должны быть без свисающих шнуров и цепочек.
- Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте его лазания туда.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
Существует административная ответственность в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ за недобросовестное исполнение родительских обязанностей, а также уголовная ответственность в соответствии со статьей 125 УК РФ за оставление ребенка в опасности.