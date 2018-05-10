Открытые окна несут смертельную опасность для детей, напоминает Наталия Соколова

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова призывает псковских родителей более внимательно относиться к открытым окнам.

«Обращаюсь к каждому родителю Псковской области! Именно вы несете ответственность за своего ребенка, который в силу своих возрастных особенностей любопытен и неосторожен. Задача родителей и близких родственников не допустить травмы и гибели детей. Страшнее смерти ребенка нет ничего!» - сказала Наталия Соколова.

«У наших детей нет крыльев! Их ангелами-хранителями являемся мы, родители. Давайте беречь самое дорогое и бесценное, что есть у каждого из нас – наших детей!» - добавила уполномоченный по правам ребёнка.

Кроме того, Наталия Соколова попросила псковичей-родителей запомнить простые правила:

- Не оставляйте окна и двери балкона открытыми, если в квартире находятся дети.

- Москитные сетки не защищают от выпадения из окон, установите ручки – блокираторы.

- Не придвигайте мебель к окнам.

- Тщательно подбирайте аксессуары на окна (средства солнцезащиты), они должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

- Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте его лазания туда.

- Не оставляйте ребенка без присмотра.