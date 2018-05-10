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Культура

Более 130 тысяч человек в Псковской области побывали на празднике Победы

10 мая 2018 года, 11:36

Более 130 тысяч жителей Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Праздник прошел во всех муниципалитетах региона. От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ветеранов и местных жителей поздравляли его Заместители и руководители органов исполнительной власти. Сам врио губернатора вместе с семьей принял участие в торжественном Параде Победы в Пскове. Участниками мероприятия стали тысячи псковичей и гостей города. В числе почетных гостей на трибунах были ветераны и участники войны, блокадники Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей, участники партизанского движения, труженики тыла. Зрители увидели торжественный марш военнослужащих и прохождение военной техники, выступления творческих коллективов.

Финалом Дня Победы в Пскове и Великих Луках, в двух Городах воинской славы в Псковской области, стал праздничный салют.

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