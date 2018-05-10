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Эстафета «Псковской правды»

Квадрокоптер продолжил снимать бегунов после крушения на Эстафете «Псковской правды»

10 мая 2018 года, 10:41

Эстафету «Псковской правды» 3 мая, посвященную 73-й годовщине Победы, снимали не только с земли, но и с воздуха. В съемке были задействованы два квадрокоптера. Отснятый ими материал вошел в финальный видеоролик и фоторепортаж с забегов.

Максим Круликовский совместно с Федерацией компьютерного спорта Псковской области снимал Эстафету с квадрокоптера в нескольких точках города: на стадионе «Машиностроитель», на Октябрьской площади, по маршрутам следования команд.

В начале праздника видеосъемка оказалась под угрозой - квадрокоптер запутался в листьях на Октябрьском проспекте и упал. Но уже через несколько минут съемка продолжилась.

Эстафету в этому году впервые снимали радиоуправляемые квадрокоптеры.
Фото Максима Круликовского
Аэро фото- и видеосъемкой с помощью профессионального оборудования в Пскове и области Максим Круликовский занимается не первый год. Напомним, в июле прошлого года псковичи активно играли на сайте «Псковской правды» в флип-квест «Узнай Псков с высоты», подготовленный редакцией ко Дню города в сотрудничестве с Максимом. С другими его работами можно познакомиться в сообществе «КоптеРroПсков» в соцсети «ВКонтакте».

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