Квадрокоптер продолжил снимать бегунов после крушения на Эстафете «Псковской правды»

Эстафету «Псковской правды» 3 мая, посвященную 73-й годовщине Победы, снимали не только с земли, но и с воздуха. В съемке были задействованы два квадрокоптера. Отснятый ими материал вошел в финальный видеоролик и фоторепортаж с забегов.

Максим Круликовский совместно с Федерацией компьютерного спорта Псковской области снимал Эстафету с квадрокоптера в нескольких точках города: на стадионе «Машиностроитель», на Октябрьской площади, по маршрутам следования команд.

В начале праздника видеосъемка оказалась под угрозой - квадрокоптер запутался в листьях на Октябрьском проспекте и упал. Но уже через несколько минут съемка продолжилась.