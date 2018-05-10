Фальшивомонетчик, задержанный в Пскове, оказался ещё и наркозакладчиком

В Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в сбыте фальшивых денежных средств и наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На счету у 21-летнего молодого человека 7 фактов сбыта фальшивых купюр достоинством 5000 рублей в сетевых магазинах областного центра. Одна такая банкнота была обнаружена у него оперативниками в ходе задержания.