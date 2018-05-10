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Происшествия

Фальшивомонетчик, задержанный в Пскове, оказался ещё и наркозакладчиком

10 мая 2018 года, 10:35

В Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в сбыте фальшивых денежных средств и наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На счету у 21-летнего молодого человека 7 фактов сбыта фальшивых купюр достоинством 5000 рублей в сетевых магазинах областного центра. Одна такая банкнота была обнаружена у него оперативниками в ходе задержания.

Молодому человеку вменяется более 20 эпизодов противоправной деятельности, он заключен в СИЗО.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

В ходе проведения обыска в арендованном жилище у гражданина полицейские обнаружили еще 4 поддельных денежных купюры, а также свертки с наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения общей массой более 70 граммов. Задержанный показал следователям места так называемых «закладок», через которые он планировал сбыть наркотики.

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