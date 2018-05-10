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Общество

Двадцать два человека пострадали в ДТП на Псковщине за минувшую неделю

10 мая 2018 года, 10:50

С 3 по 9 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 23 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадало 22 человека. В четырёх случаях выезд был связан с реагированием на аварии с участием пешехода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

За указанный период деблокирование не производилось. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам. Один раз производилась ликвидация вторичных факторов.

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