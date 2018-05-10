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Спорт

До 11 мая продлили регистрацию на чемпионат Псковской области по дворовому футболу

10 мая 2018 года, 10:15

В связи с большим количеством поступающих просьб от дворовых команд, не успевших пройти регистрацию на участие в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области, регистрация продлена до 11 мая включительно. Об этом «Псковской правде» сообщили в официальной группе чемпионата ВКонтакте.

Заявки на участие принимаются по электронному адресу e-mail: ai.sol@inbox.ru, а также в группе ВК. Подтвердить участие можно по телефону +7(911) 699-46-28.

Напомним, в рамках проекта #Команда2018 руководитель Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «ШТОРМ» Бегмуратов Андрей обратился к врио губернатора Михаилу Ведерникову с просьбой оказать поддержку в проведении Чемпионата области по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига Дворового футбола». Данная инициатива была поддержана Михаилом Ведерниковым.

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