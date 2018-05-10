Псковский автовокзал с июня запускает туры в Анапу, Геленджик и Симферополь

С июня по сентябрь из Пскова на Анапу и Геленджик будет ходить заказной автобус с псковского автовокзала. Открывается движение по межрегиональному маршруту (заказной) «Псков – Анапа - Геленджик» через Остров, Опочку, Пустошку, Великие Луки. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Отправление автобуса от автовокзала города Пскова в 20.00 по следующему графику:

- в июне - 10, 20, 30 июня;

- в июле - 5, 10, 15, 20, 25, 30 июля;

- в августе - 4, 9, 14, 19, 29 августа;

- в сентябре – 3 сентября;

Для поездок предоставляется комфортабельный мягкий автобус, как правило, 53-местный «Неоплан».

Предоставляется текущая и предварительная продажа билетов за 90 дней на места от 45 по 50 включительно, всего 6 мест. Билеты можно купить на автовокзалах Псков и Великие Луки, автостанциях Остров, Опочка, Пустошка.

Стоимость билетов до Анапы и Геленджика – 3500 рублей.

С апреля также открыто движение автобусов по межрегиональному маршруту (заказной) «Остров - Псков – Санкт-Петербург – Москва- Симферополь» перевозчиком ИП Андреев А.А. Отправление автобуса от автовокзала города Острова регулярностью 1 раз в неделю, каждую пятницу в 14.00, из Пскова в 15.00. Автобус из Пскова следует на Санкт-Петербург, далее – на Москву, через Воронеж, Ростов-Дон, Краснодар. Перевозчиком предоставляются места для продажи билетов (текущая и предварительная) за 60 дней - места от 45 по 50 включительно, всего 6 мест.

Билет от Острова до Симферополя обойдётся в 4400 рублей.

Стоимость провоза багажа - 5% от полной стоимости билета. Детям до 5 лет проезд бесплатный без предоставления места. Детям от 5 до 12 лет – скидка 50%, студентам 10%.

Продажа билетов открыта в кассе автовокзалов и автостанций Псковской области, а также на сайте псковавтотранс.рф.