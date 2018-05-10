За порядком 9 мая в Псковской области следили около 800 полицейских

В Псковской области к обеспечению общественного порядка в День Победы привлекались около 800 сотрудников полиции, а также военнослужащие и росгвардейцы, народные дружинники и охранники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские-кинологи со служебными собаками проверили места проведения праздничных торжеств. Территорию проведения мероприятий усилили дополнительными патрулями полиции.

Нарушений общественного порядка при организации праздничных мероприятий не допущено.