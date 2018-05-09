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Общество

День Победы празднуют во всех муниципалитетах Псковской области

9 мая 2018 года, 15:42

В среду, 9 мая, во всех муниципалитетах Псковской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 73-йгодовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, заместители губернатора Псковской области и руководители органов исполнительной власти региона вместе с жителями районов приняли участие в торжественных парадах и прошли в строю «Бессмертного полка».

Жителям Великих Лук слова поздравления со светлым праздником от врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала его первый заместитель Вера Емельянова. В южной «столице» региона в честь Дня Победы состоялся парадный марш военнослужащих. Кроме того, работает выставка военной техники.

Торжественное шествие военных увидели сегодня жители Островского и Стругокрасненского районов. В Стругах Красных парад прошел с привлечением военной техники.

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