День Победы празднуют во всех муниципалитетах Псковской области

В среду, 9 мая, во всех муниципалитетах Псковской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 73-йгодовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, заместители губернатора Псковской области и руководители органов исполнительной власти региона вместе с жителями районов приняли участие в торжественных парадах и прошли в строю «Бессмертного полка».

Жителям Великих Лук слова поздравления со светлым праздником от врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала его первый заместитель Вера Емельянова. В южной «столице» региона в честь Дня Победы состоялся парадный марш военнослужащих. Кроме того, работает выставка военной техники.

Торжественное шествие военных увидели сегодня жители Островского и Стругокрасненского районов. В Стругах Красных парад прошел с привлечением военной техники.