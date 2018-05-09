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Экономика

День Победы в Пскове завершится 5-минутным фейерверком

9 мая 2018 года, 14:50

День Победы в Пскове завершится праздничным фейерверком над Зеленым театром. Он продлится 5 минут. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, салют начнется в 23.00. Салютные установки будут расположены рядом с колесом обозрения.

В честь Дня Победы будет дано 574 залпа. Это будет многоуровневый высотный салют, имеющий отличительные особенности по набору пиротехнических эффектов. Предусматривается построение сценария по эффекту нарастания с ярким финалом.

Интенсивность залпов составит не менее 1 залпа в 0,5 - 1 секунду. Демонстрация фейерверка будет осуществляться под музыкальное сопровождение, состоящее из песен военных лет.

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