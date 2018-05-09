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Общество

В День Победы в Пскове ветераны могут бесплатно пользоваться услугами такси

9 мая 2018 года, 13:06

В День Победы в Пскове ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться услугами такси, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В Пскове оказывать услугу будет диспетчерская служба «Везет». При заказе такси по номерам 333–333 или 444–444 необходимо сообщить о том, что пассажир является ветераном Великой Отечественной войны, и иметь при себе соответствующее удостоверение.

Вопрос о бесплатном проезде ветеранов в этом виде транспорта был проработан Государственным комитетом Псковской области по транспорту по поручению врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, что также по решению руководителя региона с 1 по 15 мая ветеранам предоставлена возможность бесплатного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте на территории региона.

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