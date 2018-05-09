Николай Груздов: 9 Мая – это день всенародной гордости и всенародной памяти

Председатель областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов поздравляет жителей Псковской области с Днём Победы.

«С Днем Победы! Уважаемые жители Псковской области, дорогие ветераны войны и труда! От имени областного Совета поздравляю с 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

9 Мая — это день всенародной гордости и всенародной памяти, символ беззаветного мужества, стойкости, веры и терпения российского народа. В этот день с безмерной благодарностью вспоминаем и чествуем славное поколение победителей, тех, кто, не щадя своей жизни, спасали мир от фашизма, героически отстояли на полях сражений независимость своей Родины, самоотверженным трудом ковали оружие Победы, подняли из руин и пепла родные города и села.

Радостно сознавать, что псковичи всегда отличались своей храбростью, отвагой, свободолюбием, совершали и совершают ратные и трудовые подвиги. По праву Псков и Великие Луки носят высокое звание «Город воинской славы».

В этот день мы склоняем головы в память о павших и в благодарность живым участникам войны, подарившим нам свободу — свободу жить, трудиться, радоваться, созидать.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, душевной бодрости и заботы ближних!»