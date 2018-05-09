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Культура

Три концерта-подарка ждут псковичей вечером 9 мая

9 мая 2018 года, 12:40

Три концерта-подарка пройдут в Пскове вечером 9 мая. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в 18:00 на ул. М. Горького, 23 состоится концерт-подарок образцового коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома п/у почетного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры России А.П. Роора «Вместе с дедом на парад!». 

В 19:00 в Детском парке пройдет концерт-подарок образцового коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки п/у почетного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры России М. И. Литвака «Весна. Май. Победа». 

Также для псковичей и гостей города подготовлена праздничная программа «Победа остается молодой!». Концерт состоится в 20.00 в Зеленом театре.

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