Три концерта-подарка ждут псковичей вечером 9 мая

Три концерта-подарка пройдут в Пскове вечером 9 мая. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в 18:00 на ул. М. Горького, 23 состоится концерт-подарок образцового коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома п/у почетного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры России А.П. Роора «Вместе с дедом на парад!».

В 19:00 в Детском парке пройдет концерт-подарок образцового коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки п/у почетного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры России М. И. Литвака «Весна. Май. Победа».

Также для псковичей и гостей города подготовлена праздничная программа «Победа остается молодой!». Концерт состоится в 20.00 в Зеленом театре.