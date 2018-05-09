Михаил Ведерников принял участие в акции «Бессмертный полк»

В День Победы в среду, 9 мая, в Пскове прошла Международная акция «Бессмертный полк». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, вместе с ветеранами, возглавляющими шествие, жителями и гостями Пскова в строю шел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерниковсо своей семьей.

Предваряя шествие, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» вынесли на центральную улицу Пскова «Солдатский платок». Полотно 81 на 4 метра сшито детскими руками из более чем 2 тыс лоскутков с историями об участниках войны. Акция состоялась в рамках социального проекта «Человек. Гражданин. Патриот. Продолжение.», который проводится на средства областного бюджета.

Затем зрители торжественного парада Победы бурными аплодисментами, криками «Ура!» и «Спасибо за Победу!» встретили колонну ветеранов Великой Отечественной войны, проезжающих на автомобилях. Некоторые из них, несмотря на преклонный возраст, захотели шагать в общем строю. На протяжении всего шествия псковичи подходили к ветеранам, благодарили за Победу и дарили им цветы.

«Бессмертный полк» следовал от площади Ленина по Октябрьскому проспекту к Зеленому театру и растянулся на несколько километров. К участию в акции присоединились не только взрослые, но и маленькие дети и молодежь. Воспитанники центра «Патриот» прошли с табличками ста Героев Советского Союза.

По предварительным данным, в Пскове в строй «Бессмертного полка» встали порядка 15 тыс человек.

Врио губернатора со своей семьей принял участие в акции с тремя табличками: дедушка Михаила Ведерникова по линии матери полковник Хрипко Николай Анисимович и два дедушки жены — Андреев Михаил Степанович и Усов Александр Ефимович.