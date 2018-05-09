Александр Котов: Наше уважение к ветеранам безмерно

«Дорогие ветераны! Уважаемые жители Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Счет этим мирным годам мы ведем благодаря великому подвигу советского народа, освободившего человечество от фашизма.

Ценой огромных жертв было завоевано право на жизнь и свободу для всех последующих поколений. Вечно хранить благодарную память о беспримерном подвиге воинов и тружеников тыла — наш святой долг и душевная потребность!

В День Победы нас объединяют радостные и грустные чувства, понятные всем без лишних слов. Наша благодарность воинам-освободителям безгранична! Наше уважение к ветеранам безмерно!

С праздником! С Днем Победы!»