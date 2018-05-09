Более 70 единиц военной техники увидели псковичи и гости города на Параде Победы

Более 70 единиц техники, находящейся на вооружении 76-йгвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, увидели псковичи и гости города на торжественном параде в среду, 9 мая.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, колонну возглавил армейский многофункциональный бронированный автомобиль «Рысь». За ним следовали армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина десанта БМД-4 М, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые десантные бронетранспортеры, противотанковые пушки, авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка 2С9 или «Нона-С», зенитно-ракетный комплекс «Верба», а также техника связи.

Прохождение военной техники началось после обращения врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам парада Победы и прохождения торжественным маршем воинов Псковского гарнизона, юнармейцев и воспитанников Псковского кадетского корпуса.

Продолжили праздничное мероприятие выступления артистов и творческих коллективов Псковской области. Во время одного из номеров юные артисты пригласили ветеранов на вальс.

По окончании парада всем героям и участникам Великой Отечественной войны волонтеры вручили цветы.