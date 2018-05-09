Михаил Ведерников: День Победы — великий праздник мира

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам торжественного парада, посвященного 73-йгодовщине Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в среду, 9 мая в Пскове, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Уважаемые фронтовики, ветераны войны и труженики тыла!

Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Жители и гости города Пскова!

Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! В эту священную дату объединяется вся страна, чтобы почтить память героев, которые защитили Родину от самого страшного врага в нашей истории.

Советский Союз принял на себя самые жестокие удары Второй Мировой войны. Почти 35 миллионов наших соотечественников, призванные на фронт, бились за жизнь и свободу Отечества, проявляя чудеса героизма. Заплатив огромную цену, они напомнили всему миру слова великого князя Александра Невского: „Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет“.

Война пронеслась по Псковской земле в обе стороны, оставив после себя руины и забрав треть населения.

Псковичи платили врагу той же монетой. За мужество и героизм, проявленные при защите Родины, 158 жителей области стали Героями Советского Союза, а 23 — полными кавалерами ордена Славы.

Не все герои вернулись к мирной жизни, к своим родным, к тем, кто верил в них и ждал. Более 110 тысяч наших земляков сложили свои головы и нашли последний приют вдалеке от родных мест. Еще больше были вынуждены покинуть разрушенные до основания дома и города.

К сожалению, имена многих героев до сих пор неизвестны. Очень значимую и нужную работу по установлению их личностей ведут поисковые отряды по всей стране.

С 1994 года только отрядами Псковской области было найдено и захоронено 14,5 тысяч погибших солдат, и очевидно, что эта работа займет еще много лет.

Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Склоняем головы перед их светлой памятью.

Дорогие ветераны! Вы — наша гордость и пример для подражания. Крепкого здоровья и долголетия вам, пусть вас всегда окружают тепло и любовь близких!

Низкий вам поклон, дорогие фронтовики и труженики тыла! Вы сполна отдали свой долг Отечеству, и ежедневная забота о вас — наша святая обязанность.

Сегодня — великий праздник мира. День, когда мы снова можем посмотреть на чистое весеннее небо, время, когда можно строить планы на будущее.

Поздравляю всех с праздником! С Днем Победы!

Ура!»

После обращения врио Губернатора Михаила Ведерникова началось торжественное шествие военнослужащих и прохождение военной техники.