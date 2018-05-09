В Пскове проходит парад в честь 73-й годовщины Великой Победы

Торжественный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в среду, 9 мая, в центре Пскова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, за парадом наблюдают тысячи жителей и гостей региона. В числе почетных гостей на трибунах — ветераны и участники войны, блокадники Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей, участники партизанского движения, труженики тыла.

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников пришел на праздничное мероприятие со своей семьей.

Военный парад принимает командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовойдивизии гвардии полковник Игорь Каплий. Командует парадом полковник Роман Железняков.

Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный военный оркестр 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Торжественное шествие началось с выноса государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы.

В этом году в параде принимает участие почти 1,3 тыс военнослужащих и более 70 единиц военной техники. По площади Ленина и Октябрьскому проспекту маршем пройдут военные 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, 2-ой отдельной бригады специального назначения, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, подразделения Псковского филиала Академии ФСИН России, курсанты Псковского кадетского корпуса и Псковского отделения «Юнармии».

Перед началом движения парадных расчетов с трибуны к участникам торжества обратится врио главы региона Михаил Ведерников.

После выступления творческих коллективов города и области праздничные мероприятия продолжит шествие ветеранов Великой Отечественной войны. Они возглавят «Бессмертный полк». Колонна пройдет от областного Центра семьи до Зеленого театра, где состоится концерт под открытым небом «Великий день! Великая Победа!». Театрализованные и концертные программы в этот день также пройдут в Детском парке.

В течение дня будет работать выставка военной техники.

Завершится День Победы в Пскове праздничным салютом.