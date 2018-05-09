В Пскове начинается построение «Бессмертного полка»

С 10 часов в Пскове начнется построение «Бессмертного полка». Как сообщили «Псковской правде» организаторы акции, в этом году будет только одна точка сбора – за Областным центром семьи.

Движение колонны начнется примерно в 11 часов. Маршрут «Бессмертного полка» остается неизменным: от площади Ленина до Октябрьской площади, затем колонна пройдет по Октябрьскому проспекту и у Летнего сада свернет к Зеленому театру.

Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году, и с тех пор тысячи человек проходят по улицам города маршем с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны. В прошлом году в акции участвовало более 7 тысяч человек. В этом году ожидается в два раза больше участников – около 15 тысяч.