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Общество

Михаил Ведерников: 9 мая – главное напоминание ценности мира для нашего общего процветания

9 мая 2018 года, 09:47

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравляет жителей региона с Днём Победы.

Михаил Юрьевич Ведерников
Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Дорогие жители Псковской области! Примите сердечные поздравления с Днем Победы!

9 Мая — важнейшая дата современной России, когда особенно остро ощущается ценность жизни и значимость любви к родному Отечеству. Это личный праздник для каждой российской семьи и один из тех стержней, который делает нашу страну сильной и единой.

В 2018 году мы празднуем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш гражданский долг — сохранять память о наших героях, чей подвиг позволил нам жить в мире и спокойствии. И исполнить его можно изучением истории нашей страны, правильным воспитанием молодого поколения, поддержкой ветеранов и уважительным отношением к их наследию.

Этот день — главное напоминание ценности мира для нашего общего процветания. От всей души желаю вам терпения, крепости душевных и физических сил! Мира и благополучия вам и вашим близким! С праздником!» 

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