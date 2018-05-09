9 мая автобусы в Пскове будут ходить по изменённым маршрутам

9 мая в связи с проведением мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, автобусы в Пскове в период с 4.00 до 14.00 будут ходить по изменённым маршрутам, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

- закрыто движение по ул. Советской от ул. Свердлова до пл. Ленина, по Октябрьскому пр-ту от ул. Гражданской до Октябрьской пл., Октябрьской пл., пл. Ленина, Троицкому мосту, Рижскому пр-ту от ул. М.Горького до пл. Ленина, ул. Л. Поземского от ул. Набат до пл. Ленина:

- автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17, 101 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской, ул.Л.Толстого с выездом на ул.Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 15 работающие по маршруту пл. Ленина – Тямша - пл. Ленина начинают работу с ост. «маг.Маяк»;

- автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбе, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

Первый рейс маршрута № 115 начинает работу с ост. ул. Петровская и далее по маршруту;

Первый рейс маршрута № 106 начинает работу с ост. «Центральная городская библиотека» далее через «Дамбу», пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту;

- автобусы маршрутов №№ 113, 127, 138 с ост. «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой ул. Коммунальная) далее по ул.И.Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту;

- автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Ипподромной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 следует по ул.Ипподромной, ул.Л. Поземского, ул.Чудской, мост А. Невского с поворотом на ул. Коммунальную, ул. Коммунальной, ул. Народной с выездом на Рижский пр-кт и далее по маршруту со всеми остановками в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 1 следуют с Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Ипподромной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 11 следуют с Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса; время отправления с Октября - это время отправления с Вокзала.

- автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через Дамбу, пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса через пл. Победы на Цементный склад;

- автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 112, 118, 114, 121 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов №№ 132, 151 следующие от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та следуют по ул. М. Горького, Дамбе, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками(ост. «Детский парк» - отменяется);

- автобусы маршрутов №№ 132, 151 следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой, ул. Л. Толстого, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский пр-кт и далее по маршрутам со всеми остановками (ост. «12 школа», «Детский парк» - отменяются).

- автобус маршрута № 137 рейсами от Текстильной следует через мост А. Невского с поворотом на ул. Коммунальную, ул. Коммунальной, ул. Народной с выездом на Рижский пр-кт и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа», «пл.Ленина», «ул.Петровская» - отменяются).

- автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Вокзальной, ул.Я.Фабрициуса, пл. Победы, ул.Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобус маршрута № 25 следует с ул.Ипподромной, ул.Л.Поземского, ул.Чудской, мост А.Невского, ул.Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршруты №№ 22, 30 – закрыты до 14.00.