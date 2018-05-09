Сегодня Псков празднует День Победы (ПРОГРАММА)

Сегодня Псков празднует 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Начнутся торжества Дня Победы парадом войск Псковского гарнизона. В этом году увеличится количество военной техники, участвующей в параде. На улицы города выйдет почти 30 машин. Также запланированы плацконцерт, торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и шествие Бессмертного полка.

С площади Ленина колонной псковичи отправятся в Зелёный театр, где состоится концерт. Интерактивные площадки для горожан предусмотрены и в Летнем саду, и в Детском парке. Завершится День Победы в Пскове праздничным салютом.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ:

С 9.00 по 5.00 - Выставка военной техники. Октябрьская площадь.

10.00 - Парад воинов Псковского гарнизона. Смотр строя и песни. Плац-концерт.

11.00 - Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. Акция «Бессмертный полк» (пл. Ленина - Зеленый театр).

12.00 - «Великий день! Великая Победа!». Праздничная театрализованная тематическая программа (Зеленый театр).

Праздничные интерактивные программы с участием детских творческих коллективов в Детском парке:

12.00- 14.00 - «Счастливое детство!»

16.00 - 17.00 - «Песни огненных лет»

17.00 - 18.30 - «И внуки восславят радость победы!»

18.00- 19.00 - «Споемте друзья!»

19.00 - 20.00 - «Весна. Май. Победа» - концертная программа Народного коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки п/у Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культуры России М. И. Литвака (Детский парк)

15.00 - 19.30 - Концертно-интерактивная акция «Солдатский привал» на территории Ботанического, Летнего сада (творческие площадки, солдатская каша, выставки)

16.00 - Театрализованная тематическая программа «И помнит мир спасенный!..» (сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5)

18.00 - «Вместе с дедом на парад!». Праздничная программа Образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома п/у Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культуры России А.П. Роора (ул. М. Горького, 23)

20.00 - «Победа остается молодой!». Праздничная концертная программа (Зеленый театр)

23.00 - «Салют Победы». Праздничный фейерверк (Зеленый театр).