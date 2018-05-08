Стоматологический кабинет Псковского госпиталя оснастили новым оборудованием

Новая стоматологическая установка поступила в Псковский госпиталь для ветеранов войн в преддверии 9 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Прежняя техника часто ломалась, что создавало определенные трудности для медперсонала и неудобства пациентов, но в настоящее время проблема решена, и кабинет обслуживает по 10–15 посетителей в день.

Зубоврачебный кабинет госпиталя обновлен за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

В этом году помимо госпиталя для ветеранов войн еще шесть медицинских учреждений Псковской области получили новое современное стоматологическое оборудование. По одному комплекту направлено в Великолукскую, Островскую, Порховскую, Струго-Красненскую межрайонные больницы и Псковскую стоматологическую поликлинику. Две установки приобретены для поликлиники Великих Лук. Общая стоимость поставленных комплектов — 2,5 млн рублей.