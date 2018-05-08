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Общество

В «Лим-по-по» скоро начнётся ремонт помещений для Центра дистанционного сопровождения детей

8 мая 2018 года, 16:12

Определен подрядчик по капитальному ремонту помещений в отделении ранней помощи «Лим-по-по», в котором разместится Центр дистанционного сопровождения детей с особенностями развития. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По результатам конкурса ремонтом второго этажа здания на ул. Стахановской, д.12 в Пскове займется псковская организация. В настоящее время идет процедура заключения контракта с подрядчиком на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. Сэкономленные в результате торгов средства (более 350 тыс рублей) планируется направить на совершенствование системы безопасности.

Здесь же будет располагаться региональный ресурсный центр сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и их семей.

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