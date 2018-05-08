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Общество

До пяти часов вечера движение по улице Кузнецкой в Пскове будет закрыто

8 мая 2018 года, 15:01

8 мая в Пскове в связи с проведением памятных мероприятий с 15:45 до 17:15 будет закрыто движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автобусы маршрутов №№ 2, 16 проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной. Автобусы № 6 также проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), дальше - по улице Советской Армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях.

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