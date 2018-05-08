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Общество

Михаил Ведерников поздравил вдову участника войны с новосельем

8 мая 2018 года, 15:45

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в преддверии 73-й годовщины Победы вдову участника Великой Отечественной войны, жительницу блокадного Ленинграда Татьяну Гусеву. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году она получила сертификат на жилье, благодаря которому купила квартиру в Пскове.

Михаил Ведерников поздравил вдову с новосельем и с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

За чашкой чая Татьяна Гусева рассказала врио губернатора, что переехала в Псковскую область из Петербурга в 90-е годы вместе с сыном и невесткой. В качестве места проживания выбрали остров Залита, куда она приезжала к отцу Николаю (Гурьянову). Среди увлечений новосела — огородничество и цветоводство. И, даже, несмотря на переезд в Псков, Татьяна Гусева не намерена бросать свое хобби. Домик на Залита станет дачей, отметила она.

Врио губернатора поинтересовался у пожилой женщины, получает ли она необходимую помощь от органов соцзащиты. Татьяна Гусева ответила утвердительно и поблагодарила Управление соцзащиты за заботу и помощь с оформлением жилья.

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