Памятник Советскому Солдату-Победителю открыли в гдовской деревне Верхоляне

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Великой Победы и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой.

«Самая страшная война в истории нашей страны закончилась 73 года назад. Все это время наш народ трепетно хранит память о событиях тех лет, передавая ее из поколения в поколение. Несмотря на то, что с победного 45-го прошло довольно много лет, мы ежегодно открываем для себя новые страницы этой трагической и героической истории нашего народа: поднимаем останки наших воинов и увековечиваем их память. И сегодняшнее событие тому пример», -сказал Михаил Ведерников.

Отдельные слова признательности он сказал в адрес ветеранов Великой Отечественной. «Низкий вам поклон за мужество и героизм, с которыми вы отстояли нашу Родину, а в послевоенное время восстанавливали из руин наши поселки и города», — добавил врио губернатора.