Памятник Советскому Солдату-Победителю открыли в гдовской деревне Верхоляне

Накануне Дня Победы в мемориальном комплексе «Роща памяти» в деревне Верхоляне Гдовского района состоялось открытие памятника Советскому Солдату-Победителю. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В митинге памяти приняли участие местные жители, школьники, поисковики, общественность и официальные лица. Почетными гостями церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Великой Победы и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой.
Это уже четвертый памятник, установленный в Псковской области РВИО при поддержке областных властей.
Фото Сергея Герасимова
«Самая страшная война в истории нашей страны закончилась 73 года назад. Все это время наш народ трепетно хранит память о событиях тех лет, передавая ее из поколения в поколение. Несмотря на то, что с победного 45-го прошло довольно много лет, мы ежегодно открываем для себя новые страницы этой трагической и героической истории нашего народа: поднимаем останки наших воинов и увековечиваем их память. И сегодняшнее событие тому пример», -сказал Михаил Ведерников.
Отдельные слова признательности он сказал в адрес ветеранов Великой Отечественной. «Низкий вам поклон за мужество и героизм, с которыми вы отстояли нашу Родину, а в послевоенное время восстанавливали из руин наши поселки и города», — добавил врио губернатора.
После открытия памятника состоялось торжественное перезахоронение останков семи неизвестных воинов, поднятых поисковым отрядом «Неизвестный солдат» в ходе районной «Вахты памяти» у поселка Ямм в прошлом году. В районе урочища «Стража» с 8 по 12 февраля 1944 года воины 2-го и 3-го батальонов 893-го полка 196-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии, находясь в окружении, противостояли 22 немецким танкам и двум полкам пехоты. Находясь под огнем артиллерии, отражая многочисленные атаки, они до последнего патрона стояли на смерть на своих позициях, выполняя приказ.
Михаил Ведерников вместе с местными жителями возложил цветы к подножию ново памятника и почтил память павших воинов минутой молчания.
Фото Сергея Герасимова.