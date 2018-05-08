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Общество

Памятник Советскому Солдату-Победителю открыли в гдовской деревне Верхоляне

8 мая 2018 года, 14:23

Накануне Дня Победы в мемориальном комплексе «Роща памяти» в деревне Верхоляне Гдовского района состоялось открытие памятника Советскому Солдату-Победителю. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В митинге памяти приняли участие местные жители, школьники, поисковики, общественность и официальные лица. Почетными гостями церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны.

Это уже четвертый памятник, установленный в Псковской области РВИО при поддержке областных властей.
Фото Сергея Герасимова
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Великой Победы и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой.

«Самая страшная война в истории нашей страны закончилась 73 года назад. Все это время наш народ трепетно хранит память о событиях тех лет, передавая ее из поколения в поколение. Несмотря на то, что с победного 45-го прошло довольно много лет, мы ежегодно открываем для себя новые страницы этой трагической и героической истории нашего народа: поднимаем останки наших воинов и увековечиваем их память. И сегодняшнее событие тому пример», -сказал Михаил Ведерников.

Отдельные слова признательности он сказал в адрес ветеранов Великой Отечественной. «Низкий вам поклон за мужество и героизм, с которыми вы отстояли нашу Родину, а в послевоенное время восстанавливали из руин наши поселки и города», — добавил врио губернатора.

Михаил Ведерников вместе с местными жителями возложил цветы к подножию ново памятника и почтил память павших воинов минутой молчания.
Фото Сергея Герасимова.
После открытия памятника состоялось торжественное перезахоронение останков семи неизвестных воинов, поднятых поисковым отрядом «Неизвестный солдат» в ходе районной «Вахты памяти» у поселка Ямм в прошлом году. В районе урочища «Стража» с 8 по 12 февраля 1944 года воины 2-го и 3-го батальонов 893-го полка 196-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии, находясь в окружении, противостояли 22 немецким танкам и двум полкам пехоты. Находясь под огнем артиллерии, отражая многочисленные атаки, они до последнего патрона стояли на смерть на своих позициях, выполняя приказ.

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