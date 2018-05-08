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Общество

22 мая Рособрнадзор проведет «горячую линию» по вопросам организации ЕГЭ и ГИА

8 мая 2018 года, 12:53

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведет «горячую линию» 22 мая, в ходе которой ответит на вопросы выпускников и учителей о проведении ЕГЭ и ГИА в 2018 году.

«Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 22 мая в 12:00.

В ходе мероприятия будут затронуты вопросы, касающиеся организации аттестаций, содержания экзаменационных материалов. Кроме того, представители Рособрнадзора прояснят, как будут проводиться ГИА для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также ответят на вопросы о процедурах апелляции и пересдаче госэкзаменов.

Желающие смогут направить вопросы представителям ведомства по электронной почте или с помощью социальных сетей.

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